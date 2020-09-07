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Elazığ’da otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı,1 kişi yaralandı.

Kaza, ElazığDiyarbakır karayolunun 30’uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ş.Ö. idaresindeki 34 BCK 794 plakalı otomobil ile A.A. hakimiyetindeki 23 HL 451 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada, 1 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıdı.

Kaza yerinde güvenlik güçleri inceleme yaptı.

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