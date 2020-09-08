Medical Park Hastanesi ile 2 dernek arasında protokol

Medical Park Elazığ Hastanesi ile 2 dernek arasında sağlık protokolü imzalandı.

Daha önce birçok kurumla sağlık protokolü imzalayan Medical Park Elazığ Hastanesi, bu kez de Türkiye Gençlik ve Spor Teşkilatı İl Başkanlığı ile Kızılelma Ocakları Eğitim ve Kültür Yardımlaşma Harekâtı’yla sağlık hizmetleri protokolü imzaladı. Dernekte düzenlenen imza törenine hastanenin Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Egin, Dernek Başkanı Harun Özbay ve üyeleri katıldı.

Hastaneleri ile iki dernek arasında sağlık protokolü imzaladıklarını belirten Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Egin, “Yaptığımız anlaşma sayesinde hem dernek üyeleri hem de birinci derece yakınları hastanemizin sunduğu hizmetlerden ayrıcalıklı şekilde yararlanacaklar. Herkese hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.

Medical Park Elazığ Hastanesi ile protokol imzaladıklarını aktaran Dernek Başkanı Harun Özbay ise anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını diledi.

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