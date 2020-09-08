Kardeşi ile 2 yeğenini pompalıyla yaralayan ağabey, teslim oldu



Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da, arazi anlaşmazlığı yaşadığı kardeşi ile 2 yeğenini pompalı tüfekle vurarak yaraladıktan sonra kaçan C.Ş., polise teslim oldu.

Olay, dün Sanayi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre C.Ş., arazi anlaşmazlığı yaşadığı kardeşi A.Ş.'nin evine gitti. İki kardeş arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. C.Ş. beraberinde getirdiği pompalı tüfekle kardeşi A.Ş. ile kardeşinin 2 oğlunu, vurarak yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla hastaneye götürülerek, tedaviye alındı.

Polis ekipleri ise olaydan sonra kaçan C.Ş.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Polisin her yerde aradığı C.Ş., dün gece polis merkezine gelerek, teslim oldu. C.Ş., polisteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2020-09-08 15:04:54



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