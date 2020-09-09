Elazığ'da komandolar, Suriye'ye uğurlandı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli komandolar, Türk Silahlı Kuvvetleri´nin (TSK) Suriye görev gücüne katılmak üzere ailelerinin de katılımıyla dualarla uğurlandı.

TSK'nın Suriye görev gücüne katılmak üzere Elazığ Jandarma Komando Tabur Komutanlığı'nda görevli komandolar için uğurlama töreni düzenlendi. 8'inci Kolordu Komutanlığı'ndaki törene Vali Erkaya Yırık, 8'inci Kolordu Komutanı Korgeneral Osman Erbaş, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Ali Yıldız, protokol üyeleri ile komandolar ve aileleri katıldı. Düzenlenen törenin ardından komandolar, dualarla Suriye'ye uğurlandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-09-09 13:43:52



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