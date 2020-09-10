Elazığ'da kaçak 15 cep telefonu ele geçirildi

Ahmet ÇÖTELİSerhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, jandarma tarafından düzenlenen operasyonda kaçak 15 cep telefonu ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.
Elazığ İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.İ. adlı şüphelinin kente kaçak cep telefonu getireceği bilgisini elde etti. Teknik ve fiziki takibe alınan N.İ.'nin otomobili, düzenlenen operasyonla durduruldu. Otomobilde yapılan aramada, 15 kaçak cep telefonu ele geçirildi.
N.İ., gözaltına alınarak, jandarma karakoluna götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Serhat ÖZDEMİR
2020-09-10 11:23:16
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