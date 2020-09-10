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Bakan Kurum, şantiyeye dönen Elazığ'da deprem konutlarını inceledi

İHA

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak depreminden sonra şantiyeye dönen Elazığ'da yapımına başlanan bir çok noktadaki deprem konutlarını yerinde inceledi, örnek daireleri gezdi.

Bakan Kurum, şantiyeye dönen Elazığ'da deprem konutlarını inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak depreminden sonra şantiyeye dönen Elazığ'da yapımına başlanan bir çok noktadaki deprem konutlarını yerinde inceledi, örnek daireleri gezdi.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak’ta 41 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce yapının hasar gördüğü deprem sonrası yapılan çalışmaları yerinde incelemek üzere Elazığ’a geldi. Kente gelen Bakan Kurum ilk olarak olarak Karşıyaka ve Çatalçeşme Mahallelerindeki yapımı devam eden deprem ile kentsel dönüşüm konutlarını inceledi. Burada şantiye alanında yapıların son durumunu tek tek gezerek bilgi alan Bakan Kurum, örnek daireleri de gördü.
2 mahalledeki çalışmaları yerinde gören Kurum, daha sonra Değirmenönü köyüne geçerek inşaatı devam eden köy konutlarının olduğu şantiye alanını gezerek bilgi aldı.
Bakan Kurum’a Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar, Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ, bakanlık heyeti ile ilgili kurum müdürleri eşlik etti.
Kentte diğer mahallelerdeki çalışmaları da yerinde inceleyecek olan Kurum'un, basın açıklaması sonrasında katılacağı toplantının ardından Malatya'ya geçeceği aktarıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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