Bakan Kurum, 10 gün sonra hak sahiplerine verilecek konutları inceledi

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ’da 7 ayda tamamlanan ve 10 gün içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesi planlanan konutlar ile diğer şantiyelerde incelemede bulundu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 24 Ocak’ta 37’si Elazığ’da 4’ü Malatya’da olmak üzere 41 kişinin yaşamını yitirdiği, binlerce yapının hasar gördüğü deprem sonrası yapılan çalışmaları gün boyu gezerek incelemede bulundu. İlk önce 2 mahalle ile bir köyde incelemede bulunan Bakan Kurum, Bizmişen bölgesinde yapılan 760 konutu yerinde gördükten sonra Sürsürü Mahallesi'ne geçti. Burada 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Sitesinin bulunduğu bölgede 14 Şubat’ta temeli atılıp 7 ay sonra tamamlanan 9 bloklu 179 konutu inceledi. Vatandaşlarla da görüşen Kurum, tamamlanan konutların 10 gün içerisinde hak sahiplerine teslim edilmesinin planlandığını aktardı.

Ardından depremde en fazla hasarın olduğu yerlerden Mustafapaşa ve Rüstempaşa mahallelerine geçen Kurum şantiye alanlarında incelemelerde bulundu.

Bakan Kurum saha incelemesi sonrası valiliğe geçerek beraberindeki Vali Erkaya Yırık, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, AK Parti Elazığ Milletvekilleri Zülfü Tolga Ağar, Metin Bulut, Sermin Balık, Zülfü Demirbağ ile bakanlık heyeti ve ilgili kurum müdürleriyle toplantı yaptı.

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