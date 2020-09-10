Bakan Kurum: Elazığ ve Malatya'da konutlarımızın ödemesi vatandaşımızın ödeyeceği şartlarda olacak (2)



BAKAN KURUM, VATANŞIN ŞİKAYET ETTİĞİ PROJE ŞEFİNE TEPKİ GÖSTERDİ

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Elazığ'daki temasları kapmasında Mustafapaşa Mahallesinde yaptığı ziyarette, vatandaşlar tarafından yapımı süren konutların proje şefine yönelik şikayetler yapıldı. Şikayetleri dinleyen Bakan Kurum, proje şefiyle telefonla görüştü. Görüşmede Bakan Kurum, proje şefine tepkide bulunarak, vatandaşın sorunun çözümü için talimatta bulundu. Görüşmede Bakan Kurum, proje şefine, "Buraya yarından itibaren gelip projeye bakıyorsun, burada seninle ilgili laf duymak istemiyorum. Yarın gel, projeni kimle çözüyorsan çöz. Vatandaş temelim yok diyor, buraya gelen bir şey yok. Yarın buraya geliyorsun, bu işi çözüyorsun" ifadelerini kullandı.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Serhat ÖZDEMİR

2020-09-10 22:35:57



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.