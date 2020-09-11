Tedavisi yapılan tilki doğaya salındı

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Elazığ'da bir aracın çarparak yaraladığı tilki tedavisinin ardından tekrar doğal ortamına bırakıldı.

Alınan bilgiye göre, geçtiğimiz günlerde bir aracın çarptığı tilki yaralandı.Yaralı tilkiyi gören vatandaşlar durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü ekiplerine bildirdi. Bölgeye giden ekipler yaralı tilkiyi alarak tedavisini yaptırdı. Sağlığına kavuşan tilki, bulunduğu bölgeye yakın yerde tekrar doğal ortamına bırakıldı.

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