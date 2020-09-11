Elazığ'da Covid-19 tedbiri, nikahlara gelin ve damat dahil 10 kişi katılabilecek

Elazığ'da Korona virüs (Covid1) tedbirleri kapsamında belediye evlendirme dairesinde yapılacak resmi nikahlara gelin ve damat dahil 10 kişinin katılmasına izin verileceği bildirdi.

Elazığ Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamad:," Covid19 salgınının yayılımını önlemek amacıyla 14 Eylül Pazartesi gününden itibaren Elazığ Belediyesi Kültür Park Evlendirme dairesinde yapılacak resmi nikah merasimlerine, gelin ve damat dahil en fazla 10 kişinin katılabileceği yönünde sınırlama getirildi.Evlenecek çiftlerin en anlamlı günlerini kolaylaştırmak ve güven içerisinde geçirmelerine imkan sunmak için bütün detaylara önem veren belediyemiz, içerisinde bulunduğumuz pandemi sürecinde de gerekli tedbirlerin uygulanması noktasında azami özen gösteriyor. Bu kapsamda Kültür Park Evlendirme Dairesi’nde gerçekleştirilen her nikah töreni sonrası kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirilerek gerekli hijyen koşulları sağlanıyor. Nikah merasimlerine katılacak davetlilerin hem kendi hem de gelin ve damadın sağlığını riske atmamak için mutlaka maske ve sosyal mesafeye dikkat etmeleri gerekmektedir"denildi.

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