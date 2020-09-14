Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Eren, Covid-19'a yakalandı

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Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamer Eren’in Koronavirüs (Covid19) testinin pozitif çıktığı öğrenildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Abdulsamet Eren, hastalık belirtileri üzerine Covid19 testi yaptırdı. Dün test yaptıran Eren'in, sonucunun pozitif çıktığı öğrenildi.

Sağlık durumu iyi olduğu belirtilen Eren'in, 14 gün süreyle evinde karantina altında olacağı öğrenildi.

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