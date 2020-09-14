Elazığ'da intihar etmek için çatıya çıktı, polis ikna etti 

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 5 katlı bir apartmanın çatısına çıkarak intihar girişiminde bulunan Erdal G. (38), polislerin 3 saat süren çabaları sonunda ikna olup, aşağıya indi.
Rüstempaşa Mahallesi'nde öğle saatlerinde yaşanan olayda Erdal G., Ali Bahadır
Sokak'taki 5 katlı bir apartmanın çatısına çıktı. İntihar edeceğini söyleyen G.'yi görenler polisi aradı. Adrese çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Polis memurları, itfaiye aracının merdiveniyle G.'nin bulunduğu çatıya çıktı. Yaklaşık 3 saat süren ikna çabaları sonunda G. çatıdan indi. Erdal G., sağlık kontrolü için Fırat Üniversitesi Hastanesi'ne götürüldü.
DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-09-14 17:35:48
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