Elazığ'da işe alınacak 523 kişi kura ile belirlendi

Elazığ’da milli eğitim bünyesinde görev yapacak 523 kişi noter huzurunda kura ile çekimi yapıldı.

İŞKUR Elazığ İl Müdürlüğü ’Toplum Yararına Program’ı kapsamında, il ve ilçe milli eğitim müdürlüklerinde çalışması için 402 temizlik ve 121 güvenlik görevlisi alınacağını duyurdu. Duyurunun ardından toplam 6 bin 371 kişi başvuru yapıldı. Başvuru süresinin tamamlanmasının ardından işe alınacakların belirlenmesi için Öğretmen Sıdıka Avar Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapıldı.

Covid19 nedeniyle çok az sayıda adayın salona geldiği kura çekiminde, 9 aylığına çalışacak işçiler belirlendi.

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