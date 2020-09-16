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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da yasak cihazla avlanan 2 şahsa işlem yapıldı

İHA

Elazığ'da yasak cihazla avlanan 2 şahsa işlem yapıldı

Elazığ'da kaçak avla mücadele kapsamında yapılan çalışmada 2 adet bıldırcın sesi çıkaran cihaz ele geçirildi,2 şahsa yasal işlem yapıldı.
Alınan bilgiye göre, Doğa Koruma ve Milli Parklar Elazığ Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, yasal olmayan yollardan avlananlarla ilgili çalışma yaptı. Ekipler, avlaklardaki koruma ve kontrol çalışmalarında kullanılması yasaklanan 2 adet bıldırcın sesi çıkaran cihaz ve aküler ele geçirdi.Ele geçirilen malzemelerle ilgili belirlenen 2 kişi hakkında yasal işlem yapıldı.
Bölgede sürekli ekiplerin denetim çalışmasını sürdürdüğü kaydedildi.

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