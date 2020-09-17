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Elazığ'da koronavirüs denetimi

DHA

Elazığ'da koronavirüs denetimi


Ahmet ÇÖTELİSerhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' kampanyası kapsamında kent genelinde koronavirüs denetimi yapıldı.
İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin, Hepimiz İçin' sloganı ile 81 ilde başlattığı koronavirüs tedbirlerine yönelik denetim, Elazığ'da Vali Vekili Abdulkerem Abbasoğlu'nun katılımıyla yapıldı.
Belediye Başkan Yardımcısı Nazif Bilginoğlu, Emniyet Müdürü Celal Sel, Jandarma Alay Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız'ın da yer aldığı denetimde, Gazi Caddesi'ndeki iş yerlerinde temizlik, sosyal mesafe ve maske kontrolü yapılıp, esnaf ile vatandaşlar uyarıldı.
  DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Serhat ÖZDEMİR
2020-09-17 12:43:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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