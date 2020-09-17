Evden 100 bin TL'lik ziynet eşyası çalan kadın yakalandı (2)- Yeniden

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Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)- ELAZIĞ'da, girdiği evden 100 bin lira değerinde ziynet eşyayı çalan İ.P., polis ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan kadının 21 suç kaydı olduğu tespit edildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezindeki bir eve girerek 100 bin TL değerinde ziynet eşyayı çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şüphelinin İ.P. olduğu belirlendi. Tespit edilen adreste gözaltına alınan şüphelinin yapılan incelemede 21 suç kaydığının olduğu belirlendi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR

2020-09-17 13:55:36



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