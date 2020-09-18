Elazığ'da son bir hafta içinde 27 şüpheli tutuklandı

Elazığ'da polisin son bir hafta içerisinde yaptığı çalışmada 103 şüpheli yakalandı, bunlardan 27'si çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri önleyici tedbirler kapsamında son bir hafta içerisinde aranan ve gerçekleşen olaylar üzerine çalışma yaptı. Polisin çalışmasında 55’i aranan, 48’i ise meydana gelen olayların şüphelisi toplam 103 şahsı yakaladı. Yakalanan şahıslardan 6’sı ruhsatsız,3’ü kurusıkı olmak üzere toplam 9 adet tabanca, 1 adet pompalı tüfek,1’i sallama olarak tabir edilen 5 adet bıçak ile çeşitli miktarlarda kokain, metamfetamin ve esrar ele geçirildi.Emniyette işlem yapılıp adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öteyandan polis, kentte kayıp olarak aranan 17 şahsı bulup yakınlarına teslim etti. Ayrıca 1 adreste fuhuş yaptığı belirlenen 6, iki kahvehanede kumar oynadığı tespit edilen 7 kişi hakkında da gerekli yasal işlemlerin yapıldığı bildirildi.

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