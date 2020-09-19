Elazığ'da hafif ticari araçlar çarpıştı: 2 yaralı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da çarpışan 2 hafif ticari araçtan biri, park halindeki kamyona çarparak durabildi. Kazada, 2 kişi yaralandı.
Kaza, gece yarısı, Şehit Korgeneral Hulusi Sayın Bulvarı'nda meydana geldi. Selahattin Güvercin'in kullandığı 23 KD 401 plakalı hafif ticari araç, Hüseyin Yıldız yönetimindeki 23 BJ 239 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpışmanın etkisiyle savrulan Yıldız'ın aracı, park halinde bulunan 42 BY 054 plakalı TIR'a çarparak, durabildi. Kazada, sürücüler Güvercin ve Yıldız yaralandı.
Yaralılar, hastanede tedaviye alındı.
DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-09-19 09:39:25
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
İddaa
-
Puan Durumu
-
Fikstür
-
Canlı Skor
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Gastro
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.