Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da, jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 500 gram esrar ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda harekete geçen ekipler, Harput Mahallesi'nde bir adrese düzenledikleri operasyonda 500 gram esrar ve tabanca ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin jandarmadaki sorgusu sürüyor.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-09-19 09:55:15



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