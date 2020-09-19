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Arkadaşlarıyla birlikte eski patronuna saldırıp, iş yerine zarar verdi

DHA

Arkadaşlarıyla birlikte eski patronuna saldırıp, iş yerine zarar verdi


Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da 2 gün önce çalıştığı büfede işten çıkarılan kişi, 3 arkadaşıyla birlikte eski patronunu dövüp, iş yerine zarar verdi. 4 şüpheli, polis tarafından yakalanarak gözaltına alındı.
Olay, dün Beyzade Efendi Bulvarı'ndaki bir büfede meydana geldi. İsmi öğrenilemeyen kişi, 2 gün önce çalıştığı büfeden işten çıkarıldı. Duruma öfkelenen bu kişi, dün 3 arkadaşıyla birlikte büfeye gelerek eski patronuyla tartıştı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Şüpheli ve 3 arkadaşı, büfe sahibine sopayla saldırdıktan sonra, iş yerine zarar verip kaçtı.
Büfe sahibinin şikayeti üzerine polis ekipleri, 4 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, adliyeye sevk edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-09-19 13:51:44

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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