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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ'da evden hırsızlığa 4 gözaltı

DHA

Elazığ'da evden hırsızlığa 4 gözaltı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, bir evden hırsızlık yapan 4 kişi, kaçmaya çalışırken jandarma tarafından yakalandı.
Merkeze bağlı Yazıkonak beldesi Fatih Mahallesi'nde yaşayan E.A.'nın evine hırsız girdi. E.A.'nın ihbarı üzerine İl Jandarma Komutanlığı'nca olay yerine gönderilen Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı. Şüphelilerin H.S., A.Y., M.C., ve Y.A. olduğu belirlenerek takibe alındı. 4 şüpheli, kent dışına kaçmaya çalışırken, çaldıkları malzemeler ile birlikte yakalandı.
Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki sorgusu devam ederken, ele geçirilen malzemeler ise sahibine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-09-21 10:45:35

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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