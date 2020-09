Vefalı Mehmetçik, kayıp olduktan sonra bulduğu nineyle bir araya geldi

Elazığ’da kaybolduktan 3 saat sonra jandarma ekiplerinin araması sonucu dağlık alanda bulunan Alzaymır hastası 87 yaşındaki Naile nineyi, Covid19 denetimleri gerçekleştiren Mehmetçik evinde ziyaret etti. Ziyarette Naile nine, “O sıra beni arayan jandarmayı görseydim bir parça ekmek yedirirdim” dedi.

Olay, 12 Eylül tarihinde merkeze 18 kilometre uzaklıkta olan Kavakpınar köyünde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 87 yaşındaki alzaymır hastası Naile Boydak, bahçede bulunduğu sırada yakınlarına haber vermeden ayrıldı. Aile, önce kendi imkanları ile arama yaptı sonuç alınamayınca durum İl Jandarma Komutanlığına bildirildi. Bunun üzerine bölgeye iz takip köpeği, drone ile birlikte çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri tarafından sahada 3 saatlik arama sonucunda Naile nine, kaybolduğu yerden 2 kilometre uzaklıkta dağlık alanda otururken bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı ekipler, 6 çocuk ve 13 torun sahibi olan Naile nineyi de evinde ziyaret etti. Ziyarette jandarma personeli ile sohbet eden Naile nine, o gün yaşananları da anlattı.

Çalı toplamaya gittiği ancak bir daha dönemediğini dile getiren Naile Boydak, “ Beni kaybetmiş sandılar halbuki ben de orada oturmuştum. Ben onların gelmesini bekliyordum. Geldiler ama biraz geciktiler. Çırpı topluyordum. Daha sonra bir sırtlayıp geleyim dedim. Biraz aşağı indim daha sonra da yukarı çıktım. Bizimkiler de beni aramışlar. O sıra beni arayan jandarmayı görseydim bir parça ekmek yedirirdim. O çırpılar telef olmasın diye toplayıp eve geleyim dedim. Ondan sonra bir baktım ki bizimkiler geldi, korkmuşlardı"dedi.

Bahçede badem toplamaya gittiklerini döndüklerinde ise annesini bulamadıklarını dile getiren Naile ninenin en büyük kızı Emine Boydak da annelerini bulan jandarmaya minnettar olduklarını belirterek, “ Biz badem toplamaya gittik. Annem de bir şeyle uğraşsın diye onun önüne de biraz badem bıraktık. Biz de biraz ilerledik ve gözden uzak olduk. Dönmemiz yarım saati bulmadı ve baktık ki annem yok. Biz de telaşlandık, çevremizdekileri aradık. Jandarmayı de kız kardeşim aramış çünkü her birimiz bir yere dağılmıştık. Jandarmamızdan da Allah razı olsun geldiler. Bugün de ziyaret geldiler, ayaklarına sağlık” ifadelerini kullandı.

