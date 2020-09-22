Darp ettikleri şahsın 4 bin 850 TL'sini gasp eden 2 şüpheli yakalandı

Elazığ’da bir kişiyi darp edip 4 bin 850 TL parasını gasp eden 2 şüpheli polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir şahıs 2 kişi tarafından darp edilip cebinden 4 bin 850 TL'sin gasp edildi. Durumun bildirilmesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı ekipler, olayla ilgili çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmada şüphelilerin B.D. ve Y.E.P. isimli şahıslar olduğu tespit edildi. 2 şüpheli polis tarafından düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğünde ifadeleri tamamlanan 2 şüpheli, "Yağma ve Kasten Yaralama" suçlarından bugün adliyeye sevk edildi.

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