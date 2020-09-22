Uyuşturucu, ayakkabılarının içinden çıktı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada bir şüpheli yakalandı, yapılan aramada ayakkabılarının içerisine sakladığı yarım kilogram toz esrar ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler uyuşturucu ile mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin istihbari çalışmasında şüpheli , M.K'nin uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlendi. Bunun üzerine ekipler, şahsı takibe aldı. Takibe alınan şahıs ElazığDiyarbakır karayolunda bulunduğu araçta yakalandı. Yapılan aramada şüphelinin ayakkabılarının iç kısmına zulalanmış şekilde yarım kilogram toz esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelinin ifadesinin alınmasının ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.