Elazığ'dan çalınan 7 büyükbaş Şanlıurfa'da bulundu

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ,(DHA)ELAZIĞ'da çalınan 7 inek, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yapılan çalışmayla Şanlıurfa'da bulundu, 4 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ merkeze bağlı Gözebaşı köyünde yaşayan M.S.K., ahırda 7 ineğini göremeyince jandarma ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarın ardından harekete geçen JASAT ekipleri, yaptıkları çalışmayla çalınan ineklerin Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'ne götürüldüğünü belirledi. Siverek ilçesinde belirlenen adrese operasyon düzenleyen ekipler, çalınan 7 ineğe el koydu, adresteki 4 şüpheliyi de gözaltına aldı. İnekler sahibi M.S.K.'ye teslim edilirken, 4 şüpheli jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-09-23 15:26:57



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