Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Oktay Karaoğlan'ın yönetimindeki 23 EC 563 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.
Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-09-23 21:08:12
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