Kuaförden 20 bin liralık hırsızlığın şüphelisi yakalandı

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, bir kadın kuaförü dükkanından 20 bin lira değerinde altın, mücevher ve çeşitli malzeme çalan F.A., yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde bir kadın kuaför dükkanında meydana gelen hırsızlık olayını aydınlatmaya yönelik çalışma başlattı. Ekipler, hırsızlık olayını gerçekleştiren kişinin F.A. olduğunu belirledi. F.A. adresine düzenlenen operasyonla çaldığı 20 bin lira değerinde altın, mücevher ve çeşitli malzemeyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki sorgusunu ardından adliyeye sevk edilen F.A., çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, ele geçirilen malzemeler ise iş yeri sahibine teslim edildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-09-24 12:16:37
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