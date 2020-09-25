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Doktor Covid-19 geçirenlere seslendi: "Yalvarıyorum bağışçı olun" Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19'a karşı immün plazma tedavisiyle sadece son 2 ayda 623 kişi bağışta bulundu 584 hasta tedavi oldu Kan Bankası ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Dr. Mustafa Merter, Covid-19'u geçirenlere seslendi: "Sevgili kardeşlerimizden, vatandaşlarımızdan rica ediyorum hatta yalvarıyorum gelip bağışçı olsunlar"

İHA

Doktor Covid-19 geçirenlere seslendi: "Yalvarıyorum bağışçı olun" Ülke genelinde olduğu gibi Elazığ'da da Covid-19'a karşı immün plazma tedavisiyle sadece son 2 ayda 623 kişi bağışta bulundu 584 hasta tedavi oldu Kan Bankası ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Dr. Mustafa Merter, Covid-19'u geçirenlere seslendi: "Sevgili kardeşlerimizden, vatandaşlarımızdan rica ediyorum hatta yalvarıyorum gelip bağışçı olsunlar"

Elazığ’da korona virüse (Covid19) karşı etkili tedavi yöntemleri arasında yer alan ve son iki ayda 623 donörden alınan immün plazma sayesinde 584 hasta tedavi oldu. Covid19 geçirenlere seslenen Dr. Mustafa Merter, "Sevgili kardeşlerimizden, vatandaşlarımızdan rica ediyorum hatta yalvarıyorum gelip bağışçı olsunlar" dedi.
Dünyanın gündemini uzun bir süredir meşgul eden Covid19 salgınının tedavisinde önemli bir yer teşkil eden ‘immün plazma’ yöntemi, Fırat Üniversitesi (FÜ) Hastanesi Hastanesinde ilk defa 29 Nisan tarihinde kullanılmaya başlandı. FÜ Hastanesinde yaklaşık 5 aydır Covid19'a karşı daha hızlı ve güvenli olmasından dolayı kullanılan bu tedavi yöntemi ile son iki ayda bağışlanan 623 immün plazma sayesinde 584 hasta tedavi oldu. FÜ Hastanesi Tıp Fakültesi Hemotoloji Bilim Dalı Öğretim Üyesi aynı zamanda Kan Bankası ve Aferez Ünitesi Sorumlusu Dr. Mustafa Merter ise çalışmaları hakkında bilgiler vererek, kan bağışı çağrısında bulundu.

Covid19'da en etkili tedavilerden birisi immün plazma
İmmün plazma tedavisinin erken dönemde kullanımının hastalığın kaderini değiştirdiğini belirten Dr. Mustafa Merter, "İlimizde toplanan immün plazmalar, çoğunlukla üniversitemizde. Bunun yanı sıra Kızılay da plazmayı toparlayacak bir cihaz getirdi ve bununla da ilgilenen bir ekip var. Sorumluluğu beraber paylaşıyoruz. Şuan ağırlık bizim ünitemizde olmakla beraber zaman içinde Kızılay’a aktaracağız. Şuanda ilimizin immün plazma ihtiyacını kendi içinde karşılamaya çalışıyoruz. İmmün plazma, belki de bu hastalıktaki en etkili tedavilerden birisi. Özellikle yeni çıkan yayınlar ve sahada çalışan hekimlerin bize geri dönüşleriyle immün plazmanın erken dönemde kullanımının hastalığın kaderini, gidişatında iyileşmesinde çok büyük bir faktörü olduğunu görüyoruz, gözlemliyoruz” dedi.

“2 ayda 623 immün plazma topladık, stok yapmakta zorlanıyoruz”
Covid19 hastalığını geçirmiş ve belirlenen şartlara uygunluk gösteren hastaları bağışçı olmaya davet eden Merter, “İmmün plazma ile ilgili ülkemiz ve ilimiz bazında küçük bir sorunumuz var. Bunu biz sentetik olarak üretemiyoruz, herkesin bildiği üzere bunları insanlardan topluyoruz ve gönüllülere ihtiyacımız var. Bu hastalığı geçirmiş 18 yaşından büyük 60 yaşından genç olan kronik hastalığı, düzenli kullandığı bir ilacı olmayan, doğum yapmamış kadın ve tüm erkek hastalarımızı bağışçı olmaya davet ediyorum. Bu insani bir sorumluktur. Son iki ayda 623 immün plazma topladık. Bunların 584’ünü hastalarımızda kullandık. Günde ortalama 20 ile 30 ünite topluyoruz. Bunların bir çoğunluğunu ilimizdeki Fethi Sekin Şehir Hastanesi ve ikinci sırada da bizim hastane olmak üzere kullanıyor. Neredeyse gelen immün plazma gidiyor, stok yapmakta zorlanıyoruz. Bağışçılar bizim için çok önemli” diye konuştu.

“Yalvarıyorum gelip bağışçı olsunlar”
Son bir buçuk ayda yaklaşık 300 hastada immün plazma kullandıklarını belirten Merter, "Bizimle birlikte çalışan kan merkezi ekibi 24 saat mesaili çalışıyor. Bir çok kişi fazla mesai yaparak özverili bir şekilde karşılık beklemeden bu işi yapıyor. Bu anlamda da merkezimizde çalışan sağlık çalışanlarımıza özellikle teşekkür etmek istiyorum. Bunu yapmak zorunda değiller ama durumun bilincinde oldukları için, bu iş artık bir toplum meselesi olduğu için herkes kendi üzerine düşen sorumluluğu yapıyor. Sevgili kardeşlerimizden, vatandaşlarımızdan rica ediyorum hatta yalvarıyorum gelip bağışçı olsunlar. Kendileri ne kadar faydalı olduklarının belki farkında değiller ama bizler farkındayız. İmmün plazmanın bu hastalıktaki yerinin sağlamlaşması, öneminin artmasıyla ve hekimlerin bunu daha çok tercih etmesi Ağustos ve Eylül ayında artan vakalarla birlikte rakamlarımız çok arttı. Haziran ve Temmuz aylarında tüm ay boyunca ortalama 10 taneyi kullanmışken ki bu yaklaşık 56 hastaya tekabül ediyor. kullanmak zorunda kaldık. Bir donörden 10 gün arayla ayda 3 kere toplamda 8 kere alabiliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Korkulacak bir şey yok, herkes gelip bağışta bulunabilir”
Donör olanlardan Fatih Sertkaya ise "16 Temmuz’da Covid19 test sonucum pozitif çıktı. 23 gün karantinada kaldım ve iyileştim. İyileştikten sonra hastaneye kan bağışçısı olarak geldim. Diğer hastalara bir umut ve yardımım olsun diye geldim. Sağ olsunlar doktorlar da yardımcı oldular. Korkulacak bir şey yok, herkes gelip bağışta bulunabilir. Ben de sadece halsizlik vardı. Yaklaşık bir hafta halsiz bir şekilde yattım ondan sonra ilaçla tedavi oldum. Süreç zordu, herkesin maske takması ve mesafeyi koruması ve insanların vebaline girmemesi gerek, bu da bizim tek arzumuz" şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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