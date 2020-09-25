Elazığ'da uyuşturucu operasyonu: 3 tutuklama

Elazığ'da polisin uyuşturucu ile mücadele kapsamında yaptığı çalışmalarda 6 kilogram toz esrar ile çeşitli miktarlarda kokain ve metamfetamin ele geçirildi, yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadelesi Şubesi ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Polisin yaptığı çalışmalarda ElazığDiyarbakır yolunda durdurulan bir araca zulalanmış 6 kilogram toz esrar ile bir miktar metemfetamin ele geçirildi,2 şüpheli gözaltına alındı. Çalışmayı derinleştiren polis, şüphelilerle bağlantılı 2 şahsı da İstanbul'da yakaladı. Yakalanan 4 şüpheli ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden F.I. ile E.T. tutuklandı, diğer 2'si ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Uyuşturucu ile mücadele çalışmasına devam eden polis bu kez de şüpheli olarak belirlediği aracı durdurup arama yaptı. Araçta yapılan aramada satışa hazır 10 parça halinde 49 gram kokain ele geçirildi, şüpheli Z.Y. ise gözaltına alındı. Şüphelinin işyerinde yapılan aramada da 44 gram kokain ile 1 adet hassas terazi bulundu. Emniyette ifadesi alınan uyuşturucu taciri Z.Y., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Öteyandan son bir hafta içinde uyuşturucu madde kullandığı tespit edilen 6 şahıs hakkında polisin uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlem yaptığı, çeşitli miktarlarda esrar ve metamfetamin ele geçirdiği bildirildi.

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