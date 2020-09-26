Parkinson hastasına Vali Yırık sahip çıktı



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ Valisi Erkaya Yırık, denetim sırasında maske satarken görüp, bütün maskelerini satın aldığı Parkinson hastası Veysel Keke'ye sahip çıktı. Keke'nin rahatsızlığı nedeniyle ilaç tedavisine başlanırken, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından da engelli maaşı bağlandı.

Elazığ Valisi Erkaya Yırık, çarşamba günü koronavirüs tedbirlerine yönelik yaptığı denetim sırasında cadde üzerinde karşılaştığı maske satan Parkinson hastası Veysel Keke´nin maskelerini satın alıp, rahatsızlığıyla ilgili bilgi aldı. Vali Yırık, ardından da Keke ile ilgilenmeleri için yetkililere talimat verdi.

Vali Yırık'ın talimatı sonrası Vefa Sosyal Destek Grubu harekete geçerek Veysel Keke´yi evinden alıp, Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne götürdü. Parkinson hastası Veysel Keke, muayene ettirildikten sonra ilaç tedavisine başlandı. Keke'ye engel durumuyla ilgili heyet raporu aldırılarak, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı tarafından engelli maaşı bağlandı. DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-09-26 11:11:30



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