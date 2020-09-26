Jandarma, köylünün kaybolan 43 küçükbaş hayvanını dron ile buldu 



Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da kaybolan 43 küçükbaş hayvan, jandarma ekiplerinin dron ile yaptığı aramayla bulundu.

Merkeze bağlı Sarıgül köyünde oturan M.A., dün gece 43 küçükbaş hayvanı kaybolunca İl Jandarma Komutanlığı'na ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri arama çalışması başlattı. Bölgeyi dron ile tarayan ekipler, hayvanların yerini tespit etti. Köye 7 kilometre uzaklıktaki kayalık alanda bulunan hayvanlar, sahibi M.A.'ya teslim edildi.

Hayvanlarının bulunmasından mutlu olduğunu söyleyen M.A., "Allah jandarmamızdan razı olsun, bulunmasaydı tüm ekmeğim emeğim gidecekti. Ancak jandarma ekipleri sabaha kadar her yerde aradılar ve hayvanlarımı bularak bana teslim ettiler" dedi.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-09-26 14:40:43



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