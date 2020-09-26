Elazığ'da trafik kazası:2 yaralı

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ElazığBingöl yolunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, ElazığBingöl Yolu Yarımca köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Y.Y. idaresindeki 12 EA 952 plakalı araçla, S.S. yönetimindeki 23 EL 488 plakalı minibüs çarpıştı. Kazada minibüste bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla Fethi Sekin Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili jandarma ekipleri olay yerinde inceleme yaptı.

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