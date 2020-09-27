Bot timi, teknesi arızalanan ailenin yardımına yetişti

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Elazığ’da Keban Baraj Gölü’nde tekneleri arızalanarak mahsur kalan 5 kişilik ailenin yardımına Jandarma Bot Timi yetişti.

Alınan bilgiye göre, Keban Baraj Gölü’nde Elazığ ile Tunceli Çemişgezek arasında bir tekne arızalandı. 5 kişilik aile teknede mahsur kaldı. Aile, durumu jandarma ekiplerine bildirdi. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı Bot Timi, harekete geçti. Tim, tekneye kısa sürede ulaşarak içinde bulunan 5 kişiyi alıp karaya bıraktı. Arızalanan tekne ise karaya çekilerek sahibine teslim edildi.

Kurtarılan aile jandarma ekiplerine teşekkür etti.

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