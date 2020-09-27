Keban Baraj Gölü'nde tekne bozulunca mahsur kalan aileyi jandarma kurtardı

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA) ELAZIĞ'da, Keban Baraj Gölü'nde gezintiye çıktıkları tekne arızalanınca suda mahsur kalan 5 kişilik aile, jandarma ekiplerince kurtarıldı.
Keban Baraj Gölü'nde 5 kişilik aile, gezintiye çıktıkları teknenin Elazığ ile Tunceli'nin Çemizgezek ilçesi arasında arızalanmasıyla suda mahsur kaldı. Arızayı kendileri gideremeyen teknedekiler, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine Jandarma Asayiş Bot Timleri, aileye ulaşarak, kurtarma botuna aldı. Aile, karaya bırakıldıktan sonra tekne de çekilerek, sahibine teslim edildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-09-27 11:57:58
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