Elazığ'da Covid'li şahıs terminalde "HES" kodu sayesinde yakalandı

Elazığ'da Koronavirüs (Covid19) testi pozitif çıkan bir şahıs, Ankara'ya gitmek için geldiği şehirlerarası otobüs terminalinde Hayat Eve Sığar (HES) kodu sayesinde yakalanıp, yurda götürüldü.

Alınan bilgiye göre, Şehir dışından Elazığ'a çalışmaya gelen 42 yaşındaki N.Ş'ye yapılan PCR testinde Covid19'a yakalandığı belirlendi. Şahıs, testi pozitif çıkması üzerine karantina altına girme yerine kentten ayrılmak için şehirlerarası otobüs terminaline geldi. Terminalden Ankara'ya gitmek için bilet alma girişiminde bulunan şahsın "HES" kodunun girilmesi üzerine Covid19'lu olduğu ortaya çıktı. Bunun üzerine zabıta, polis ve güvenlik görevlileri tarafından şahıs tedbirli olarak terminalin girişine çıkartıldı.

Görevlilerin çağırdığı sağlık ekipleri, şahsı ambulansa alarak İzzetpaşa Öğrenci yurduna götürülerek karantinaya alındı. Şahsın testi sonrasında tedavi amaçlı ilaçlarının ise hastaneden önceden verildiği öğrenildi.

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