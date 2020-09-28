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Elazığ'da orman yangını: 30 dönüm alan zarar gördü

DHA

Elazığ'da orman yangını: 30 dönüm alan zarar gördü


Ahmet ÇÖTELİ/ARICAK (Elazığ), (DHA)ELAZIĞ'ın Arıcak ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmalarının devam ettiği yangında 30 dönümlük alan zarar gördü.
Yangın, saat 14.00 sıralarında ilçeye bağlı Gümüşyaka Mahallesi'nde çıktı. Mahallenin üst kısmında bulunan ormanlık alanda bilinmeyen nedenle çıkan yangın, kuru otların ve rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangın söndürme çalışmalarına, ilçe itfaiyesi, kaymakamlığa bağlı iş makineleri ile Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekiplerin yanı sıra mahalle halkı da destek verdi. 4,5 saat süren çalışma sonrası yangın kontrol altına alındı. 30 dönümlük alanın zarar gördüğü yangında soğutma çalışmaları sürüyor.
DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ / Arıcak Ahmet ÇÖTELİ
2020-09-28 18:53:45

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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