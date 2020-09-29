B.Elazığ İl Özel İdare, Alena Hanusova ile anlaşma sağladı

Elazığ'ın Kadınlar Basketbol Süper Ligi'ndeki temsilcisi B.Elazığ İl Özel İdare, Çekya Milli Takımı’nın uzun forveti Alena Hanusova ile anlaşma sağladı.

Yeni sezonda EuroCup ve Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nde iddialı bir ekip oluşturmak isteyen B.Elazığ İl Özel İdare, takviyelerine devam ediyor. Daha önce Amerikalı sporcular Kalani Brown, Chenndey Carter ve Slovak oyun kurucu Nika Baric’i renklerine bağlayan Elazığ temsilcisi, son olarak da Çekya Milli Takımı’nın uzun forveti Alena Hanusova ile anlaşma sağladı.

29 yaşındaki oyuncu Çekya’nın Lokomotiva Karlovy Vary'de başladığı kariyerinde Brno ve USK Prag gibi takımlarda forma giydi. Euroleague deneyimine de sahip olan 1.90 boyundaki oyuncunun, Çekya Milli Takımı kaptanlığını yaptığı da belirtildi.

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