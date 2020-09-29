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Elazığ'da ilk biten deprem konutları kura ile sahibini buldu Elazığ'da 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Apartmanı'nın bulunduğu bölgede yapılan 179 konutun sahibi kura çekimi ile belirlendi Vali Erkaya Yırık: "Vatandaşlarımıza indirimli fiyatlarla birlikte uygun şartlarda ödeme imkanlarıyla inşallah yeni konutlarına kavuşmuş olacak"

İHA

Elazığ'da ilk biten deprem konutları kura ile sahibini buldu Elazığ'da 14 kişinin hayatını kaybettiği Dilek Apartmanı'nın bulunduğu bölgede yapılan 179 konutun sahibi kura çekimi ile belirlendi Vali Erkaya Yırık: "Vatandaşlarımıza indirimli fiyatlarla birlikte uygun şartlarda ödeme imkanlarıyla inşallah yeni konutlarına kavuşmuş olacak"

Elazığ’da meydana gelen depremin ardından yapımı tamamlanan 9 bloklu 179 konutun sahipleri kura çekilerek belirlendi.
24 Ocak'ta meydana gelen 6.8'lik depremde Elazığ'da 37, Malatya'da ise 4 olmak üzere 41 kişi hayatını kaybetmiş, binlerce yapı ağır hasar görmüştü. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinesinde kentte yıkılan ve ağır hasar gören konutların yerine yenisinin yapılması için çalışma başlatılmıştı. Bu çalışma kapsamında 14 kişinin hayatını kaybettiği Sürsürü Mahallesinde bulunan Dilek Apartmanı'nın bulunduğu bölgede tamamlanan 9 bloklu 179 konut için kura çekimi İl Özel İdaresi toplantı salonunda gerçekleşti. Kura çekimine pandemiden dolayı hak sahipleri alınmazken Vali Erkaya Yırık ile Çevre ve Şehircilik Müdürü Mustafa Pirinçci katıldı. İlk kurayı Vali Yırık'ın çektiği deprem konutlarının kura çekimi vatandaşların takip etmesi için de canlı yayınlandı. Noter huzurunda yapılan kura çekimiyle hak sahipleri konutlarına kavuştu.
Öte yandan şu ana kadar bin 341 konutun tamamlandığı, yıl sonuna kadar 8 bininin tamamlanıp hak sahiplerine teslim edilmesinin beklendiği aktarıldı.
24 Ocak’ta Sürsürü Mahallesi'nde Dilek ve Petek sitelerinde bulunan binaların yıkıldığını belirten Vali Erkaya Yırık, “37 canımızı kaybettik. O günden itibaren devletimiz gerek Çevre ve Şehircilik Bakanımız gerek İçişleri Bakanlığımız Afet Başkanlığımız ve TOKİ idaremiz hızlı bir şekilde aynı günden aynı saatlerden olmak üzere depremzede vatandaşlarımızın mağduriyetlerini gidermek ve Elazığımızın yaralarını sarmak ve tekrar yüzlerini güldürmek maksadıyla hızlı bir çalışmaya girişti. Bu çalışma neticesinde ikinci ayda yani bir ay sonra Sürsürü mahallelerindeki Dilek ve Petek sitelerinin ihalesi yapılmak üzere buradaki 179 hak sahibi vatandaşlarımızın oturması gereken yeni sistemle yapılmış toplu konutlarını devletimiz hazır hale getirdi. Bugün de hep birlikte vatandaşlarımızın hak sahibi olduğu konutlarında kura çekilişini yapıyoruz" dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yüzde 40 indirim ve ödeme kolaylığına değinen Vali Yırık, "Devletimizin göstermiş olduğu bu kolaylıkla birlikte Cumhurbaşkanımız malum yakın zamanda açıklama yapmıştı. Vatandaşlarımıza indirimli fiyatlarla birlikte uygun şartlarda ödeme imkanlarıyla inşallah yeni konutlarına kavuşmuş olacaklar. Allah devletimize zeval vermesin. Vatandaşlarımızın da bu konutları hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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