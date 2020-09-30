Nikah memurunun yemek, alışveriş esprisi herkesi güldürdü

Elazığ’da bir düğünde nikah memurunun gelin ve damada, yemek, spor ve alışverişle ilgili yaptığı espriler hem onları hem de davetlileri güldürdü.

Muhammed Kadri Çiçek ve Firdevs Buse Çoban korona virüs (Covid19) tedbirleri kapsamında evlendi. Düğünde çiftin nikahını ise Elazığ Belediyesi Nikah Memuru Özkan Demirel kıydı. Nikah kıyarken gelin ile damada espriler yapan Demirel, hem yeni evlenen çiftçi hemde tedbirler kapsamında sınırlı sayıdaki davetlileri gülmekten kırdı geçirdi.

Damadın arkadaşlarının istekleri üzerine nikah kıyma işlemi sırasında espriler yapan nikah memuru Özkan Demirel, “Yapacağınız yemekleri, yemek sepeti sponsorluğunda yapmayacağınıza, haftada bir defa Kadri beyin arkadaşları ile voleybol oynamasına engel olmayacağınıza ve dönünceye kadar sabır ve sadakatle bekleyeceğinize hiçbir baskı ve etki altında kalmadan söz veriyor musun” diye sordu. Demirel'in bu konuşması başta gelin ve damat olmak üzere orada bulunan herkesi kahkahaya boğdu. Gelinin "evet" cevabının ardından nikah memuru Demirel bu sefer damat Çiçek’e dönerek esprisini yaptı.

Demirel damat Çiçek'e “Sizde Firdevs hanım ile beraber gitmiş olduğunuz alışveriş mağazasında, Firsdevs hanımın etiket fiyatları incelemesi neticesinde geçen zamandan dolayı kendisine kızmadan, darılmadan ve gücenmeden ‘Öf yeter artık’ bile demeden ayrıyeten kredi kartı ve şifrenizi vereceğinize ve Firdevs Buse hhanımı bir ömür boyu eş olarak kabul ettiniz mi”demesi hem davetlileri güldürdü, hem de görüntülerde anı olarak yerini aldı.

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