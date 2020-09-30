5'inci kattan düşen Aras için askeri helikopter havalandı (2)

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KURTARILAMADI

Tunceli'de, oturdukları apartmanın 5'inci katındaki balkonundan düşerek ağır yaralanan ve beyin kanaması geçirdiği belirlenen Aras Aydemir, askeri helikopterle getirildiği Elazığ Fırat Üniversitesi Hastanesi'nde doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı. Çocuklarının ölüm haberini alan aile, acil serviste gözyaşlarına boğuldu. Aras'ın cansız bedeni otopsi yapılmasının ardından ailesine teslim edildi.Serhat Ozan YILDIRIM-Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ, Serhat Ozan YILDIRIM

2020-09-30 21:05:25



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