Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı

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Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ (DHA)ELAZIĞ'da, freni boşalan kamyonetin neden olduğu kazada 3 araç birbirine girdi, 3 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Malatya Caddesi'nde meydana geldi. Tarık Orman yönetimindeki 23 ABB 617 plakalı kamyonet, freninin boşalması sonucu sürücüsünün kontrolünden çıkarak, Dursun Sürmez yönetimindeki 23 EC 612 plakalı hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle Sürmez'in kullandığı hafif ticari araç ise Mütalip Akelma yönetimindeki 35 NNL 17 plakalı otomobile çarptı. Kazada 3 aracın sürücüsü de yaralandı. Yaralılar, ihbarla kaza yerine gelen sağlık görevlilerince, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye götürüldü.

DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ

2020-10-01 18:12:38



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