Elazığ'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama

Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri uyuşturucu satışı yapıldığı belirlenen bir adrese operasyon düzenledi. Adreste yapılan aramada 100 gram metamfetamin ele geçirildi, 3 kişi gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından şüpheliler, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-10-02 11:16:40
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