Elazığ'da 90 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı

Elazığ'da girdikleri bir evden yaklaşık 90 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 şüpheli polis tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, kent merkezinde bir eve giren şüpheliler 9 bin Euro ve 8 bin TL çaldı. Ev sahibinin hırsızlığı fark etmesi üzerine durum polise bildirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri yaptığı çalışmada hırsızlığı gerçekleştiren şüphelilerin S.U. ve Ü.T. olduğunu belirledi. Belirlenen şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

Emniyette ifadesi alınan 2 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.