Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi

İHA

Kamyon kazasına giden itfaiye aracı şarampole devrildi

Elazığ’da 2 kişinin yaralandığı kamyon kazasına giden itfaiye aracı da şarampole devrildi.
Kaza, Elazığ’ın Keban ilçesi ile Malatya’nın Arapgir ilçesi sınırında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 44 ACE 216 plakalı hırdavat yüklü kamyon, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu dereye yuvarlandı. Aracın içinde bulunan 2 kişi yaralandı.Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık,jandarma,AFAD,UMKE ve itfaiye ekibi sevk edildi. Ancak İtfaiye ekibinin bulunduğu araç , pala çöpü deresi mevkiinde freni boşalması sonucu şarampole devrildi.Kazadan itfaiye erleri yara almadan kurtuldu.
Diğer kazada ekipler tarafından araçtan çıkarılan 2 yaralı, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.
Jandarma ekipleri, kaza yerinde inceleme yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Elazığ'da 90 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Elazığ'da 90 bin TL'lik hırsızlık yapan 2 şüpheli ...
Girdikleri evden para çalan 2 kadın, yakalandı
YEREL HABERLER Girdikleri evden para çalan 2 kadın, yakalandı
Piyasa değeri 50 milyon, bu araçlar çürümeye yüz tuttu Elazığ'da 10 yıldır yediemin otoparkı olarak işletilen yerde aralarında lüks otomobillerin de bulunduğu yaklaşık 500 araç çeşitli nedenlerden dolayı sahipleri tarafından alınamayınca çürümeye başladı Tüm araçların 50 milyon lira civarında tutacağını belirten işletme sahibi, araçları sahibi alamadığı ve satışı yapılmadığı için kendilerinin de mağdur durumda kaldığını aktardı
YEREL HABERLER Piyasa değeri 50 milyon, bu araçlar çürümeye yüz ...
Palu'da 8 ton yem bitkisi dağıtıldı
YEREL HABERLER Palu'da 8 ton yem bitkisi dağıtıldı
Mehmetçik konteyner kentte kalan ailelere aşure dağıttı
YEREL HABERLER Mehmetçik konteyner kentte kalan ailelere aşure ...
Teknik Direktör Eriş, Elazığ’a döndü
YEREL HABERLER Teknik Direktör Eriş, Elazığ’a döndü
Reshanda Gray, Elazığ İl Özel İdare’de
YEREL HABERLER Reshanda Gray, Elazığ İl Özel İdare’de
Kavanozda uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Kavanozda uyuşturucu ile yakalanan 3 şüpheli ...
Elazığ'da son bir haftada 14 şüpheli tutuklandı
YEREL HABERLER Elazığ'da son bir haftada 14 şüpheli tutuklandı
Elazığ'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu operasyonuna 3 tutuklama
Depremde ağır hasar alan mahalle, 2 bin 251 konutla yenileniyor Elazığ’da meydana gelen depremin ardından en çok hasar alan yapının bulunduğu mahallerden Abdullahpaşa, TOKİ koordinesinde etaplar halinde yapımına başlayan 2 bin 251 konutla yenileniyor
YEREL HABERLER Depremde ağır hasar alan mahalle, 2 bin 251 konutla ...
Uzm. Dr. Azar, “Maske takmayanlardan uzak durun"
YEREL HABERLER Uzm. Dr. Azar, “Maske takmayanlardan uzak durun"
Elazığ’da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ’da otomobil direğe çarptı: 4 yaralı
Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 yaralı
YEREL HABERLER Elazığ'da 3 aracın karıştığı zincirleme kaza: 3 ...
Freni boşalan kamyon araçlara çarptı: 4 yaralı
YEREL HABERLER Freni boşalan kamyon araçlara çarptı: 4 yaralı
Elazığ Belediyesi, durak, bank ve çeşitli mobilyaları kendi bünyesinde üretiyor
YEREL HABERLER Elazığ Belediyesi, durak, bank ve çeşitli mobilyaları ...
Elazığ depreminin enkazından çıkan atıkları sanat eserine dönüştürdü
YEREL HABERLER Elazığ depreminin enkazından çıkan atıkları sanat ...
Elazığ’dan Azerbaycan’a destek
YEREL HABERLER Elazığ’dan Azerbaycan’a destek
Elazığ’da dinamit kalıntısı polisi alarma geçirdi
YEREL HABERLER Elazığ’da dinamit kalıntısı polisi alarma geçirdi
Elazığ'da, Vali Yırık'ın katılımıyla koronavirüs denetimi
YEREL HABERLER Elazığ'da, Vali Yırık'ın katılımıyla koronavirüs ...
Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
YEREL HABERLER Elazığ'daki uyuşturucu operasyonu: 5 tutuklama
Elazığ Valisi uyardı: "Vaka sayımız yüksek, rehavete kapılmaya gerek yok"
YEREL HABERLER Elazığ Valisi uyardı: "Vaka sayımız yüksek, rehavete ...
Bakan Koca uyardı, Elazığ'da maske kullanımı yüzde 100'e ulaştı
YEREL HABERLER Bakan Koca uyardı, Elazığ'da maske kullanımı yüzde ...
Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 gözaltı
YEREL HABERLER Elazığ'da uyuşturucu satıcılarına operasyon: 7 ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X