Kadınlar Basketbol Süper Ligi: Elazığ İl Özel idare: 102 - Çankaya Üniversitesi: 105

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Ligi’nin 1. haftasında Birevim Elazığ İl Özel İdare, uzatmaya giden maçta Çankaya Üniversitesi’ne evinde 105102 mağlup oldu.

Elazığ İl Özel İdare Spor Salonu’nda oynanan maça etkili başlayan konuk takım ilk periyodu 2822 önde tamamladı. İkinci periyotta da farkı arttıran Çankaya Üniversitesi devreye 6042 önde girdi. Üçüncü periyotta geri dönüş yapan Elazığ İl Özel İdare, oyuna denge getirirken bu periyotta da Çankaya Üniversitesi’nin 6967 üstünlüğü ile geçildi.

Mücadelenin son çeyreğinden 9292’lik eşitlik çıktı ve karşılaşma uzatmalara gitti. Uzatma bölümünü daha az hatayla tamamlayan Çankaya Üniversitesi 105102’lik üstünlükle kazandı. Karşılaşmayı Elazığ Valisi Erkaya Yırık ile eşi Ayşe Yırık da protokol tribününden takip etti.

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