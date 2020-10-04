Elazığ’da balık tutmaya giden şahsın cansız bedeni bulundu

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Elazığ’ın Sivrice ilçesinde balık tutmaya giden yaşlı adamın su yüzeyinde cansız bedeni bulundu.

Olay, Hazar Gölü Maliye Kampı mevkiinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Eyüp Hatipoğlu (81) balık tutmak için göle gitti. Yaşlı adamın uzun süre eve dönmemesi üzerine eşi, komşularından yardım istedi. Göl kenarına giden komşuları, Hatipoğlu'nun su üstündeki cansız bedeni ile karşılaştı. Bunun üzerine durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerinde yapılan inceleme sonrası Hatipoğlu’nun cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.

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