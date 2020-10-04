Elazığ’da minibüsten düşen kadın yaralandı

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– Elazığ’da seyir halindeki minibüsten durmadan inmeye çalışırken düşen kadın yaralandı.

Olay, merkeze bağlı Çaydaçıra Mahallesi Anguzu Baba Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.B. idaresindeki 23 M 0178 plakalı şehir içi minibüsle giden K.K. (38), sokağa geldiğinde inmek istediğini söyledi. Minibüs yavaşlayıp durmak üzere iken kadın bir anda kapı tam açılmadan aşağı adım attı. Dengesini kaybeden kadın düşerek yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı kadın, ambulansla Fethi Sekin Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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