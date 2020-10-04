Elazığ'da jandarmadan Hayvanları Koruma Günü etkinliği

Serhat ÖZDEMİR/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da jandarma ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü'nde sokaklara ve doğaya yem bırakarak, bilgilendirici broşür dağıttı.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı trafik ekipleri, 4 Ekim Hayvanları Koruma Günü için uygulama noktalarında vatandaşlara, hayvanları sahipsiz bırakmamaları konusunda bilgilendirici broşür dağıttı. Jandarma ekipleri ayrıca, sokaklara ve doğaya sahipsiz hayvanlar için yem bıraktı. Hayvanseverler de yapılan çalışmadan duydukları memnuniyeti dile getirerek, jandarma ekiplerine teşekkür etti.DHA-Genel Türkiye-Elazığ Serhat ÖZDEMİR
2020-10-04 18:50:31
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