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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Elazığ´da uyuşturucu ticaretine gözaltı

DHA

Elazığ´da uyuşturucu ticaretine gözaltı


Ahmet ÇÖTELİ/ELAZIĞ, (DHA)ELAZIĞ'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 5 kilo 125 gram esrar ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
Elazığ'da İl Jandarma Komutanlığı'nca uyuşturucu ile mücadele kapsamında yapılan çalışmalarda, şüpheli M.D.'nin (36) uyuşturucu madde ticareti yaptığı istihbaratına ulaşıldı. Jandarma ekiplerince şüphelinin ev ve iş yerine eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan aramalarda 5 kilo 125 gram esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan M.D.'nin jandarmadaki sorgusu sürüyor.  DHA-Güvenlik Türkiye-Elazığ Ahmet ÇÖTELİ
2020-10-05 09:44:19

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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