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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Türkiye’nin ilk "OLED Karakterizasyon" Cihazı ihracata başladı

İHA

Türkiye’nin ilk "OLED Karakterizasyon" Cihazı ihracata başladı

Fırat Üniversitesi'nden Prof.Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu tarafından Organik LED (OLED) Karakterizasyon Cihazı üretilerek hem Türkiye'de bir ilk gerçekleşti, hem de yurt içinde ve yurt dışındaki firma ve üniversitelere satıldı. Bronz madalya alan Türk Patentli ürünün yurt dışındaki cihazlarla kıyaslandığında daha üstün özelliklere sahip olduğu vurgulandı.
LCD teknolojisine alternatif olarak sunulan ve normal operasyonda düşük enerji tüketmesi, ince ve hafif olması sayesinde son zamanlarda cep telefonlarında kullanımı yaygınlaşan OLED, gelişmekte olan ve gelecek vadeden bir teknoloji olarak sunuluyor. Gelişen teknolojiyi takip eden Fırat Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu bunu ARGE çalışmasına aldı. Yakuphanoğlu'da Fırat Teknokent'te 1 yıllık çalışmanın ardından dünyada birkaç ülkede bulunan ve Türkiye ilk olan OLED Karakterizasyon Cihazını üretti. Cihaz, üretilen OLED’i test ederek gereken kullanıma uygun olup olmadığını belirliyor. Yerli ve milli olarak seri üretime geçen Yakupoğlu ihracata da başlarken, TEKNOFEST’de de projesiyle bronz madalyaya layık görüldü.
OLED hakkında bilgi veren Prof.Dr. Fahrettin Yakuphanoğlu, “2 metal arasına yerleştirilen organik bir malzeme ile üretilen aygıttır. Bu aygıta elektrik uyguladığımızda OLED bir ışıma yapar. Farklı renklerde görülür. OLED’in renklerini uygulanan elektrik alanıyla kolaylıkla değiştirebilirsiniz. OLED şuanda ileri televizyon teknolojisinde kullanılmaktadır. Bilindiği gibi dünyada 2 tip teknoloji vardır. Bu teknolojilerden biri LCD diğeri ise OLED teknolojidir. LCD bir televizyon ürettiğinizde monitörde kullanmış olduğunuz ledleri tekrardan aydınlatmanız gerekir. Ama OLED’te dışarından bir aydınlatmaya ihtiyaç yoktur. Dolasıyla OLED ile üretilen bir ekran LCD den daha kaliteli bir görüntüye sahiptir. Ram kalitesi daha yüksek ve ekranı daha ince ile katlanabilir yapabilirsiniz” dedi.
OLED’i test eden bir cihaz yaptığını vurgulayan Yakuphanoğlu, “Bu cihaz ile herhangi bir OLED’in bir televizyonda veya akıllı ekranda kullanıp kullanılmayacağına karar vermek için bazı testlere ihtiyaç vardır. Bu testleri sadece OLED Karakterizasyon Cihazı ile yapabilirsiniz. Cihazımızın ismi ‘OLED Karakterizasyon Cihazı’dır. Bir OLED ürettikten sonra o OLED’in ekran üretiminde kullanabileceğinize karar vermek istiyorsanız kesinlikle bu cihaz ile OLED’in testlerini yapmak gerekir. Bu cihaz Türkiye’de ilk defa şirketimiz tarafından üretildi. Dünyada ise sadece birkaç ülkede bulunmaktadır. Şuanda üretmiş olduğumuz cihazı yaklaşık 1 yıl ARGE çalışması sonucunda cihazın ticari ürünü yapıldı. Daha sonra Türkiye’de ve aynı zamanda dünyadaki farklı üniversitelere ve şirketlere satıldı” diye konuştu.
Cihazın yüzde 100 yerli olduğunu dile getiren Yakuphanoğlu, “Aynı zamanda yerli ürün belgesi bulunmaktadır. Türk patentlidir. Cihazımın teknik özelliklerini yurt dışındaki cihazlarla kıyas ettiğimizde cihazımız daha üstün özelliklere sahiptir. Hem performans hem kalite hem de analiz bakımından daha iyidir. Kalitesi yüksek olduğu için dünyada farklı firmalar ve üniversiteler tarafından tercih edilmektedir” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Elazığ haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Elazığ Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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